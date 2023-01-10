據世界衛生組織報告，兒童發展遲緩發生率為6－8%，以全台15萬名新生兒人口計算，每年約新增1萬名左右的遲緩兒。全聯「愛從1開始」零錢捐活動，第一季與第一社會福利基金會時隔7年再度攜手合作，並邀請鳳小岳化身公益大使，以「愛從1開始．1塊無限大」為早療孩童發聲。

全聯福利中心今（10日）攜手第一社福基金會，在零錢捐記者會中，宣布與第一社福基金會「弱勢早療

兒童學習培力計畫」募款活動開跑，並於現場率先捐出100萬元，愛心大使鳳小岳也呼籲大眾到全聯

捐出零錢、PX Pay點數，參與線上捐款，一起為早療幼兒發聲。

全聯「愛從1開始」攜手第一社福基金會，即起於全台全聯福利中心店頭展示海報與宣傳小手冊，並

於PX TV播放鳳小岳的愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay 點數捐在2022年整年

總募得福利點數約5千8百萬點（相當於580萬元）。在這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」，期望也透過公益大使鳳小岳的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時，也能投下手邊零錢或透過線上信用卡捐款，及手機PX Pay捐出福利點數，與鳳小岳一同支持「愛從1開始．1塊無限大」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，邀請民眾響應活動，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需之照顧，期待透過與第一社福基金會合作。讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。