邰智源今（10日）出席台塩海洋鹼性離子水代言活動，透露目前就讀台大電機碩士研究所2年級的兒子，還沒畢業就被多家科技公司挖角，台積電也曾詢問就職意願，「他說他還不知道，他當初選系也是不知道，覺得很有趣就選了」。

邰智源認為賺錢跟學識是兩回事，重要的是小孩開心，「憲哥（吳宗憲）曾經說『對小孩就是愛護跟欣賞』，我很喜歡這句話，不要逼迫孩子，讓他們自然發展」，有買台積電股票嗎？邰智源懊惱地說，我有考慮要買，2005年才60塊沒買，現在很恨。

邰智源與辛龍交情深厚，他今表示2人已經一年多沒有見面，私下也常發訊息互相關心，會鼓勵他回歸嗎？邰智源說，我最近還有看他以前的影片，覺得他真的很棒，有機會的話還是希望他可以表演，而且他很有才華、很風趣，但每個人際遇不同，遇到這種事讓人很難過。

有要回歸電視圈嗎？邰智源說現在拍的《木曜4超玩》就是實境節目，所以對回歸電視的意願不大，愛看電視的他，說最喜歡白冰冰主持的《我愛冰冰秀》，「節目裡的幾位年輕人都很棒，每天唱那些歌都很開心，台灣要團結一點，不要因為版稅問題，讓一個好節目消失」，最後更不忘稱讚因為節目得到很多療癒。

今擔任活動主持人的楊千霈，表示沒有生3胎的打算，「把重心放在女兒們身上就夠了，她們每天都像《甄嬛傳》，一直在打架，原則上我就是虎媽」，但其實很疼愛女兒的她，在聽到女兒許願想玩真的雪後，已經認真研究北海道機＋酒的價格，想帶一家人去滑雪，「我最近看3大2小的經濟艙就要18萬，還在比價中」。