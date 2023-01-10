23歲李姓男子在麥當勞高雄一心店工作，和同事搬運980公斤薯條、14箱薯餅到5樓冷凍庫時昏倒，送醫住院5個月後死亡，李男父母提告求償1000萬元。高雄地院認為，麥當勞沒有監督勞工在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，有7成過失，判麥當勞應賠472萬元，可上訴。

李男在麥當勞高雄一心店負責廚房工作，周六日上班，工作內容含冷凍庫進貨、補貨、規劃，並負責製作油炸雞塊、薯餅，及嫩煎鮮肉餅、牛肉餅等，每天早上6點上班，上班時間6小時（不含休息時間），月薪1萬967元。

2021年5月29日上午9點，李男父親接到店經理來電，表示李男在5樓冰凍庫工作時昏倒，但不久後人被同事叫醒，還能答話。李男父親要求店經理馬上將兒子送醫，但店經理卻叫其他員工將李男搬運至1樓，搭計程車送醫。沒想到，李男治療後住院5個月，仍宣告不治。

事發後高市勞工局前往該店勞檢，沒有發現任何缺失，但李男父母不甘兒子工作出狀況、公司急救處理不當，仍提告求償1000萬元。

麥當勞辯稱，李男因腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，不是急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，非屬職業在害所致傷病，公司已依法設置足夠安全措施，並協助送醫，並無過失。

勞動部勞工保險局原本認定李男死因非職災導致，但李男父母不服，申請再議又被勞動部駁回，李男父母再請勞動部職業安全衛生署南區職業傷病防治中心協助，中心委託高醫職業及環境醫學科鑑定，發現李男半小時內暴露於冷熱溫差次數共48次，短期時間大量體力勞動，也未依麥當勞規定穿著禦寒衣物，導致他腦出血進而引發敗血性休克死亡。

法官認定麥當勞沒有監督勞工在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，有過失之責，但勞工本身也因貪圖輕快、舒服或工作環境的舒適，常常忽視安全規範也有責，判麥當勞應負7成責任，須賠償李男父母共472萬元，可上訴。