引用竹市府錯誤數字！轟林智堅草包遭綠營喊「開除黨籍」 王世堅怒：他們沒有資格要我道歉

針對新竹棒球場爭議，台北市議員王世堅批前新竹市長林智堅是「草包」，呼籲檢調應調查、收押，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜今日開記者會痛批王世堅當新竹市長高虹安的側翼。王世堅今天怒斥，不要再講那種無聊荒唐的話，自己與高虹安只見過一次面，沒任何交情，自己跟高虹安既不認識更不是朋友，強調自己是民進黨裡面第一個柯黑、永遠的柯黑。

王世堅下午受訪強調，自己與高虹安從來不認識，只在某個節目見過一次面，幾年前的事情，沒任何交情，8年前民進黨跟民眾黨主席柯文哲合作選市長，他盡了非常大的力氣，但柯文哲當上市長後，「第一個發現柯文哲惡劣的，是我王世堅，民進黨裡面第一個柯黑，永遠的柯黑，就是王世堅」。

王世堅反問，當時他跟柯文哲在對抗、發現柯文哲問題的時候，這些側翼網軍多少是民進黨有參與的？「我可以說民進黨跟柯文哲當時勾結嗎？我可以這樣講嗎？不要再講那種無聊荒唐的話，對柯文哲而言，最大的柯黑就是王世堅」。

王世堅說，可以看8年來所有的歷史，不要糟蹋他，他是男子漢大丈夫，柯文哲現在已經沒有權力、卸下來了嘛，就像被踹到一邊去了，一個被踹到一邊在喘氣的人，再跳出來補踹兩腳，這是俗辣，他不幹這種俗辣的事。

王世堅表示，柯文哲位高權重、囂張傲慢的時候，他強力的K柯文哲，就是這麼簡單，同樣現在國家裡面，行政院長是最高行政首長，為高權重、把持所有權位資源的時候，就應該勇敢出來監督，不管做得好或壞，民主政治就是監督制衡，check and balance，權力在哪裡、資源在哪裡就監督誰，就是這麼間單。

對於民進黨代理主席陳其邁認為要基於事實評論？王世堅表示，自己評論的都是事實，付款97.5％、88.34％的差別，這個數字是新竹市政府提供，經過媒體報導，沒有私下任何管道，從新竹市政府或高虹安那邊得到資料，自己跟高虹安既不認識更不是朋友。

他認為，每個人都可以發表對高虹安對助理費的看法，第一個應該依比例原則，如果討論60萬的助理費要討論2個月，那討論12億的新竹球場不就要討論300年，這不是很奇怪嗎？

王世堅指出，高虹安只要不是人頭助理的，那就是沒有法律問題，合理但是不正當，不正當就是說，「你是立委、你是老闆餒，你怎麼跟夥計搶著花公積金，那是很吝嗇很小氣的事嘛，所以合法但是不正當」，但是吝嗇無罪、小氣不犯法。

王世堅接著說，高虹安的論文「正當但是可能違法」，高虹安抄她過去他自己寫的東西，自己抄自己，正當性沒問題，但是可能不合法，因為當年是在資策會上班，智慧財產權應該屬於資策會，但高虹安要引用，沒有資策會的同意就可能冒用，可能誤觸智慧財產權。

他總結，助理費合法但是不正當，論文正當但是可能違法，這是他個人的看法，台灣是一個民主多元的國家，每個人本來可以發表自己的看法，「要不然，難道我們是共產黨統治嗎，那乾脆就給中共管算了。」