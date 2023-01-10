台塑四寶公布1月、首季展望，有鑑於農曆年工作天數減少，加上大陸正值疫情全面開放初期，以四寶來說，台塑預估第1季營收與去年第4季持平或微幅衰退，南亞、台化則認為第1季營收會相較去年第4季減少。油價部分，台塑化預計，上半年油品需求難以成長，庫存持續增加，上半年油價偏弱。

台塑表示，雖然PVC及EVA產品行情已明顯反彈，但第1季適逢農曆春節假期，出貨天數減少，且1月下旬配合中油天然氣管線檢修，仁武及林園PVC/VCM/鹹廠安排停車，產銷量減少，加上歐美加工 外銷訂單尚未明顯復甦，及大陸疫情高峰持續期間難以預料，因此，台塑預期第1季營業額與去年第4季持平或微幅衰退，不過，春節後將步入季節性塑料需求旺季，且零售商庫存自去年第2季起，經過3季調整，目前已近尾聲，預期市場氣氛轉趨樂觀，買氣增溫，石化景氣可望自谷底反彈。

南亞表示，受農曆春節假期、工作天數減少及大陸快速 解封後，確診人數急速攀升，部份下游廠商提早停工影響，預計1月營收會較2022年12月減少；展望第1季，受農曆春節假期及工作天數減少影響，交運量下降，且大陸解除疫情管制，確診人數攀升，短期間衝擊生產、消費，終端消費疲軟下，聚酯產品營收減少，加上大陸地區新產能投產，供給大量增加，抑制化工產品行情，另外，電子供應鏈持續調節庫存，影響電子材料/產品營收，整體來說，第1季營收恐相較去年第4季再減少。

台化表示，2023年依然是保守看待的一年，大部分的經營者都認為下半年度營運有機會回升，主要是累積的庫存在上半年度會消化 新訂單從第2季開始釋出，台化也認同這樣的預估，甚至於看得樂觀一點，農曆新年後會逐漸好轉，速度慢但是有改善。預估第1季營收因1月農曆春節假期多，營收會比去年12月減少，而第1季景氣尚未好轉，市場恢復中，營收估計也低於2022第4季，主要是價差所致。

台塑化表示，2022年12月聯準會升息2碼至4.5%，市場預期聯準會在2023年上半年繼續升息至利率5%以上，加上華爾街投資銀行認為2023年美國經濟可能衰退0.5%，且集中在上半年，使上半年油品需求難以成長，庫存持續增加，預期上半年油價偏弱。台塑化1月煉油廠平均日煉量47.2萬桶/日，3月配合年度定檢，第1季平均煉油廠日煉量42萬桶/日(78%)；輕裂廠第一季因應下游需求不佳，OL#2持續停車待命，第一季平均產能利用率65%。