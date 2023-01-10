避險基金（hedge fund）數據公司HFR出具報告指出，由於股市陷入劇烈震盪，去年避險基金整體報酬率創下2018年以來新低。HFR追蹤全球主要避險基金表現的指數HFRI 500 Fund Weighted Composite Index在2022年下跌4.25%。

在4大避險基金類別中，去年股票型避險基金的報酬率最差，跌幅達10.37%，但表現仍然優於標普500指數。標普指數全年跌19.4%，為2008年以來表現最慘的一年。

包括押注公司合併或重組的「事件驅動型避險基金」，以及押注資產價格錯置（asset price dislocations）的「相對價值基金」去年也分別下跌5.04%和0.9%。

加密貨幣避險基金去年崩跌55.08%，一年當中只有3個月的報酬率是正值，儘管虧損慘重，但此類基金僅占幣圈3.8兆美元資產的一小部分。

股票與加密貨幣投資組合經理人面臨挑戰，但避險基金投資人卻找到了能獲取報酬的亮點。HFR調查顯示，宏觀避險基金的表現優於整個產業，HFRI宏觀指數（HFRI Macro Index）去年漲9.31%。

避險基金顧問公司Sussex Partners常務合夥人Patrick Ghali表示，投資人應深入了解去年的產業表現。總體而言，我認為去年對避險基金是不錯的一年。