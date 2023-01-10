美式賣場好市多「麻花吉拿」曾停賣2年，近日強勢回歸引發會員搶購熱潮。一名人妻表示，才咬一口吉拿棒就讓她感動到想落淚，直說：「謝謝這個世界上有這麼美味的食物！」不過，也有不少網友認為，這款吉拿棒的外包裝有待加強，稍微一不注意就會灑出大量肉桂糖粉，甚至有人說：「不小心灑在車上，老公真的快發飆了」。

「眼淚都要流下來了！」原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前去好市多購物時，買了好市多的麻花吉拿棒，趁著老公把其他商品搬上車時，她偷偷咬了一口吉拿棒，瞬間驚呼：「剛出爐的好市多麻花吉拿棒，是我此生吃過最美味的吉拿棒」。

貼文曝光後，引發7千多名網友熱烈討論，不過評價兩極，「昨天為了它去一趟，竟然在我前面一位售完，好傷心」、「剛出來就一次嗑了兩隻，超爽der」、「我也超愛，之前停售真的傻眼」、「油條弄個洋名字身價就不一樣了」、「真的沒有以前脆，這次偏軟，我傷心」、「是好吃，但炸太硬了，台中店買的」。

除此之外，還有一票網友買了吉拿棒沒拿好，造成肉桂糖粉灑了一地的慘案，留言哀號：「這包裝很恐怖，一不小心我整台車都是糖粉」、「包裝真的XX到極致 ， 我才剛拿到就灑整個地板了」、「不小心灑在車上，老公真的快要發飆了」、「我昨晚也是買了兩根上車發生一樣的狀況，被我兒子狂念」、「苦主+1，這包裝真的需要改進」。