法務部矯正署泰源技訓所於9、10、11日分批辦理春節面對面懇親活動。（泰源技訓所提供）

法務部矯正署泰源技訓所於9、10、11日分批辦理春節面對面懇親活動，1名收容人因毒品被判刑22年，80歲老母親擔心盼不到兒子回家團圓，遠從台北搭車到台東，母子見面擁抱，終於不用再透過冰冷的電話及視訊與兒子見面、說話。

懇親會場上，收容人家屬侯小姐帶著高齡母親哽咽表示，從小父母離異，兄妹3人皆由媽媽獨自扶養長大，哥哥為家中唯一男丁，對媽媽很孝順，入監前不論多晚回家，一定都會到媽媽房間看媽媽再回房休息。

她說，哥哥因毒品多次入監，這一次刑期長達22年，媽媽已經高齡80歲，不顧自己體弱，堅持要從台北坐車來台東參與春節面對面懇親。自哥哥入監後，因擔心自己盼不到哥哥回家團圓，常常獨自偷偷流淚。

她也特別感謝所方今年辦理春節面對面懇親會，讓母親可以真正的抱抱哥哥，不用再透過冰冷的電話及視訊與哥哥見面、說話。

所長林振榮表示，家庭親情支持對於收容人順利復歸社會非常重要，若能得到家人從旁鼓勵、支持，相信會有相輔相成之效。這次懇親會場並安排求職反詐騙相聲表演、家庭支持資源宣傳攤位及花燈展示，同時加強高關懷需求之收容人家庭提供必要之援助，讓其家屬感受到支持力量，提升收容人及家屬連結鍵強度，俾利順利復歸社會。