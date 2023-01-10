女星Linda廖語晴（廖珮伶）以歌手身分出道，跨足戲劇圈當電視劇女主角也留下好成績，而她更是秀泰影城的千金，在2015年淡出演藝圈回影城打理家族事業。Linda在2019年突然公開全家福照，宣布已結婚並生下雙胞胎，之後便鮮少更新社群，時隔多年最近才曬照曝近況，41歲零濾鏡素顏現況曝光。

Linda淡出演藝圈後，2017年就曾透露想找個男人定下來，人生目標是結婚生子享受家庭天倫，沒想到2年後就宣布嫁給美籍韓裔的律師男友，還生下一對雙胞胎兒子，定居在國外；不過，她在2019年公開已婚升格人母消息後，就幾乎不更新社群，沒想到今（10日）突然在臉書拜早年，讓粉絲都樂到不行。

Linda驚喜曝光41歲近況。（圖／摘自Linda廖語晴臉書）

今日凌晨Linda在臉書發文，祝賀新年快樂，不好意思地說，「太久沒更新都忘記社區（群）網站是要經營的」；Linda也附上一張看似在機場的自拍照，她還說自己懶得開濾鏡，畫面中素顏戴著口罩，但看得出狀態還是維持很好，身後是先生推著行李廂，一旁還有雙胞胎兒子，一家四口溫馨模樣羨煞眾人。

41歲的Linda在2002年發行個人專輯出道，好歌喉加上亮眼外型讓她受到關注，而影城千金身份意外掀起不少討論話題，之後還跨足戲劇圈，留下不少影視作品，她最後選擇淡出演藝圈，讓眾人都替她感到可惜；不過，令人驚喜的是，Linda興趣很廣，還曾拿下第二屆ESL星海爭霸2女子盃冠軍，連電玩都玩出名堂，讓她在不同領域都有粉絲支持。