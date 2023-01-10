震大金鬱金香推出「遊園樂住房專案」，壽星4人加贈紅葡萄酒1瓶。（震大金鬱金香酒店提供）

震大金鬱金香推出「遊園樂住房專案」，壽星4人加贈紅葡萄酒1瓶。（震大金鬱金香酒店提供）

震大金鬱金香推出「遊園樂住房專案」，壽星4人加贈紅葡萄酒1瓶。（震大金鬱金香酒店提供）

風的故鄉起風了，年假期間海線絕對是旅遊新熱點！台中港震大金鬱金香酒店針對寒假旅遊結合麗寶探索樂園推出「探索世界住房專案」，包含2天1夜住宿及早餐，含兩張原價899麗寶探索世界門票；平日雙人房優惠房價只要4999起，加一人僅需1650元。農曆春節也規畫「爆米發電影院」等活動，新春寒假出遊白天與夜晚都同樣精采！

震大金鬱金香酒店指出，除住房優惠利多外，飯店於1月21日除夕夜至24日初三於禾憶餐酒館推出「福兔迎春海陸自助饗宴」，午餐及晚餐每人1288＋10％，再升級成人每人焗烤龍蝦半隻及梧棲佛跳牆一盅，中式鴻兔吉祥年菜桌宴每桌1萬8888至2萬2888＋10％起。

1月25日至1月29日午晚餐，提供「豐收海陸自助饗宴」成人每位988＋10％，6至11歲兒童統一優惠價688＋10％，當月壽星四人以上成行，再加贈葡萄酒一瓶。除夕當晚圍爐饗宴，酒店特加開第二輪座位，除夕當晚餐廳特別安排樂團Live演出，讓大家在樂聲熱鬧的氣氛中一起過除夕。

震大金鬱金香酒店說，本次新春自助餐菜色由廚房團隊精心規畫豐盛海陸大餐，包含滿滿蝦蟹生魚片的海鮮吧、爐烤現切牛排等，數十道海陸料理，更特別是主廚特別規畫冬天應景生滾牛肉湯區，各式現切肉片，再淋上以牛大骨與蔬果熬製10小時的黃金牛肉湯，香味撲鼻。

震大金鬱金香酒店強調，農曆春節到來！歡迎民眾一起到台中港區旅遊，除三井Lalaport購物中心外，台中港海線梧棲區等8個環狀鄉鎮魅力也等著來深度探索，全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店，提供海線旅遊與台中在地民眾一處國際星級的住宿與用餐的新選擇，訂位諮詢可洽酒店： 04-2657 7001。