巴西前總統波索納洛的大批支持者週末衝進政府機關，所到之處一片狼藉，連無價藝術品也不能倖免，有畫作被割破、雕像被噴漆亂塗，法國國王路易十四時期的時鐘也被砸爛。

綜合英國廣播公司（BBC）和法新社報導，約1500名波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者闖入總統府、最高法院和國會，這些建物出自巴西建築師尼麥爾（Oscar Niemeyer）之手，本身就是現代建築的瑰寶。

這些未來主義建築都以尼麥爾標誌性的曲線為特色，對許多人來說，這些公共建築是聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）1987年將巴西利亞列入世界遺產的原因之一。

每一棟建築內部都充滿珍稀的裝飾、巴西現代藝術家的作品，或其他國家贈與的藝術品。但這些建築的窗戶如今大多都被入侵的暴徒打破。

巴西國家藝術史遺產研究所（Iphan）發布聲明表示，研究所為這些建築遭受的損害「深感痛心」，很快會請專家評估修復需求。

以下是一些最具代表性的受損作品：

● 「正義」雕像遭噴漆

最高法院前的三權廣場（Square of the Three Powers）豎立著一座名為「正義」（Justice）的花崗岩雕像，是巴西藝術家瑟斯奇亞提（Alfredo Ceschiatti）於1961年所塑。

這座雕像高逾3公尺，呈現一名蒙眼女子的坐姿，膝上放著一把劍。

1月8日，這座雕像的胸口被噴漆寫上「你輸了，可憐的傻瓜」。

在極右派前總統波索納洛於選舉中敗給左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，波索納洛的支持者就質疑電子投票箱的可靠性，當時最高法院法官巴洛索（Luis Roberto Barroso）對波索納洛支持者說了這句話。

● 路易十四時期的時鐘被砸爛

有人發現，法國國王路易十四（Louis XIV）時代的製鐘大師馬提諾（Balthazar Martinot）所造的精美時鐘被摔在巴西總統府3樓地上，棕色和金色外殼嚴重受損，鐘盤上破了個洞。

總統府表示，這是路易十四送給葡萄牙王室的禮物，1808年隨著躲避拿破崙大軍的葡萄牙國王約翰六世（Joao VI）來到巴西。

馬提諾只製作了兩座這樣的時鐘，另一座的尺寸小了一半，目前在巴黎凡爾賽宮展出。

負責管理總統府文物的卡巴友（Rogerio Carvalho）說，要修復被砸壞的這座鐘會「非常困難」。

● 現代主義畫作被割破

巴西現代主義藝術家卡法甘迪（Di Cavalcanti）的畫作「穆拉托人」（Mulattoes）原本掛在總統府3樓的貴族廳，如今也嚴重毀損。

總統府表示，這幅描繪4名女子的作品完成於1962年，這次被示威群眾「捅了7刀」，「其價值估計在800萬雷亞爾（約150萬美元，相當於新台幣4570萬元），但這樣的藝術品通常在拍賣會上能以5倍多的價格售出」。

● 具有歷史意義的桌子被拿來當路障

巴西前總統庫比希克（Juscelino Kubitschek）的工作桌也已損壞。他於1960年在一片草原上建成了巴西利亞。

總統府表示，這張深棕色桌子由尼麥爾和獨生女安娜馬利亞（Anna Maria）設計，卻被抗議群眾翻過來當作路障，阻擋執法人員進入。