德國自民黨副主席佛格今天拜會蔡英文總統表示，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持「一中政策」。但也深信，如果要改變臺海現狀，必須基於雙方的共識；任何試圖以武力，或威脅以武力片面改變臺海現狀，都是無法接受的，「這是國際社會的立場」。

總統蔡英文接見德國訪團。（總統府提供）

蔡英文今天接見「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團」表示，訪團成員來自國防、外交，以及人權委員會，也都是德國自民黨的重要成員。訪團來訪展現對臺灣的情誼和支持，她要表達最深的感謝。

她說，這段時間以來，臺灣和德國的交流越來越緊密。去年10月，德國國會「友台小組」和「人權委員會」兩個訪團陸續來訪，彰顯德國國會跨黨派對臺灣的支持；去年12月，我國國家人權委員會主委陳菊也率團訪問德國，創下雙方人權官員會晤層級最高的紀錄。

蔡英文提到，臺德雙方的合作面向非常多元，包括能源轉型、金融監理、中小企業創新研發，以及轉型正義等不同領域。相信未來在訪團的大力支持下，臺灣和德國會繼續深化夥伴關係。

去年8月，中國大陸在臺海周邊持續軍演，德國身為G7輪值主席國，透過G7外長的聯合聲明，表達維持臺海和平的重要性。去年9月，德國在落實「印太方針」的執行進展報告也首度提及臺灣，持續關切臺海安全。

蔡英文強調，目前面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值。臺灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園、捍衛民主的決心。我們期待，臺灣和德國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。也期許新的一年，一起繼續努力，讓臺德關係更加深化發展。

德國國會國防委員會主席史琪曼致詞時表示，去年2月24日，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢大為改變；當時並非俄羅斯第一次入侵烏克蘭，但那次入侵，對歐洲、德國，甚至是全世界來說，卻是敲醒我們的警鐘。

他說，我們見到發生在烏克蘭的事件中，獨裁統治者持續影響全世界。因此，來到臺灣這美麗的寶島，是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，因為我們都希望未來的子孫，也能過著和平及自由的生活。

自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格表示，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持一中政策。但我們也深信，如果要改變臺海現狀，必須基於雙方的共識；任何試圖以武力，或威脅以武力片面改變臺海現狀，都是無法接受的。這是國際社會的立場，最近G7的聲明即是例證，而這也是德國深刻的信念。

他強調，德國自民黨黨團非常重視自由，此次訪臺就是要傳達我們的支持，及團結反對任何軍事侵略的威脅。期盼此次訪臺能有豐碩成果，也非常期待與蔡英文總統的交流。

訪團成員還包括德國國會奧芮娜塔、庫勒、艾萱杜、雷西特、穆勒、穆勒羅森特、瑟梅特、古德及國防委員會主席辦公室主任暨訪團發言人舒茲等人。