聯強(2347)10日公布2022年全年營收達到4,247億元，創歷史新高，同時已連續兩年改寫歷史新高紀錄，年增4%。2022年第四季營收1,117億元，為單季歷史次高，同時連六季站穩千億大關。

聯強表示，去年第二季開始，由於受到疫情升溫、大陸封控、通膨、升息等變數的影響，市場氛圍轉趨保守，尤其終端消費的信心更是疲軟。但聯強憑藉近年來精實、敏捷、躍進專案所建立的強健體質，加上積極發展的營運服務平台在去年展現效益，帶動聯強在商用加值業務以及半導體事業表現亮眼，營收迭創新高。尤其是商用加值業務，去年第四季大幅季增24%、年增20%，一舉超越資訊消費與半導體事業，成為聯強營收貢獻最大的業務，佔比達到35%。

聯強商用加值業務去年全年營收1,260億，年增17%，同時連續八季改寫同期新高；其中資料中心產品大幅成長50%，而網路/資安以及軟體/雲端服務也都有雙位數年增。半導體事業去年營收1,383億元，成長16%，更保持連續九季達到雙位數年增。資訊消費與通訊業務去年上半年雖然仍有成長，但因下半年終端買氣急遽縮手，全年分別年減13%與5%。

從區域的角度，聯強各地區除了大陸因為受到封控的影響，營收呈現下滑外，其餘地區去年全年營收均保持正成長。其中印尼與香港達到雙位數的年增，分別成長16%與11%；而台灣、紐澳與印尼更是連續兩年改寫歷史新高紀錄，表現相當亮眼。