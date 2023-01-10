受惠旅運動能持續攀高，星宇航空（2646）2022年12月營收9.65億元，月增56％、年增897％，其中客運營收8.21億元，12月旅客人數較上月大幅成長七成；累計全年營收33.62億元，年增322％。

隨解封後首波春節假期將至，星宇今（2023）年1月整體座位數較前月成長逾兩成，A350-900通過新機導入認證，預計1～2月投入澳門及曼谷航線。

同時，星宇看好今年旅遊復甦，1月將開闢台北-河內航線、台北-宿霧航線，東南亞航點更加綿密，屆時航點擴增至16個，也為開航洛杉磯航線暖身。

星宇12月客運營收8.21億元，月增75％、年增1670％；貨運營收1.09億元，年增149％，因全球經濟未明及通膨壓力上升，貨運運量、運價面臨下修風險，貨運表現微幅收斂。

累計2022全年營收為33.62億元，較去年增幅322%。其中，客運累計營收為22.78億元，增幅595%，貨運累計營收為9.18億元，增幅133％。

機隊方面，星宇於1月交付第2架A350-900，目前共有13架A321neo、4架A330neo、2架A350-900。