財政部南區國稅局表示，個人購買房屋、土地時，如有取得折扣、減價或銷貨折讓，致買賣契約書金額與實際支付金額不同，日後如出售房地申報個人房地合一稅時，應以「實際支付金額」為取得成本。

該局日前查核甲君房地合一所得稅申報案，甲君申報出售台南市某房地總價700萬元、取得成本540萬元、費用21萬餘元，房地交易所得138萬餘元，經該局查核發現甲君於購買該房地時，買賣契約簽訂總價為540萬元，後來建設公司給予甲君折讓80萬元，甲君「實際支付金額」僅為460萬元，但甲君卻以買賣契約金額540萬元申報為取得成本，導致虛報成本80萬元，同時漏報所得80萬元，經國稅局核定除補徵稅額28萬餘元，並裁處罰鍰11萬餘元。

該局特別提醒，納稅義務人申報個人房地合一稅時，應以實際支付金額為取得成本。如有申報錯誤者，在未經他人檢舉或稽徵機關開始調查前，請儘速辦理補申報、補繳稅款並加計利息，避免遭受處罰。