洪姓台商分享接受玻璃釔90微球治療的心路歷程。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

60多歲洪姓台商因黃疸發燒發現肝腫瘤，經轉診至台中榮總就醫，透過跨科整合、精準醫療，採近年尖端的玻璃釔90治療先縮小肝腫瘤，再進行切除，讓癌症得以獲得控制；中榮今（10日）舉辦「玻璃釔90成果發表會」分享肝癌治療新選擇，洪姓台商表示，「罹癌猶如鬼門關走一遭，不敢相信會有獲得有效治療的機會，感謝醫療團隊讓不可能成為可能。

中榮副院長李政鴻指出，肝癌高居我國主要癌症死因的第2名，部份病患在診斷出肝癌時，可能已是較後期或較為複雜的腫瘤情況，甚至已轉移到其他部位，若缺乏有效治療，病患平均只能活3到6個月，玻璃釔90微球治療的問世可提升肝癌患者的存活率，是肝癌患者一大福音。

長年在越南經商的洪先生去（2022）年1月因黃疸發燒發現肝腫瘤，緊急回台治療，經外院轉入中榮急診，檢查後得知罹患進展型肝癌，且肺部也有一顆腫瘤，但因生長位置無法進行切片得知腫瘤良惡，醫師判斷整體病情並不樂觀，僅能接受全身性免疫保守療法。

在持續治療過程中，中榮啟動跨科整合、聯合救治計畫，主治醫師、一般外科醫師羅少喬說，該院啟動精準醫療，對洪先生施以近年來尖端的玻璃釔90治療，使得肝腫瘤體績縮小，同時確保切肝手術留下的肝臟體績不至於造成肝衰竭，並於於9月份執行切肝手術。

洪先生也說，沒想過自己會罹肝癌，一度不敢相信會有獲得有效治療的機會，走過這歷程，很感謝醫療團隊。

中榮腹部影像醫學科主任張碧倚指出，玻璃釔90微球治療方式，是從病患鼠蹊部股動脈經導管將微球注入肝臟，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤進行約兩個星期的放射性照射，透過近距離、高輻射劑量殺死肝腫瘤，精準治療方式有效縮小腫瘤大小。

她也強調，部分肝癌病患的肝腫瘤因為多顆或過大顆，不適合手術及電燒，甚至腫瘤已經轉移至其他部位，使用標靶藥物也不盡理想，在束手無策的情況下，玻璃釔90微球治療就有機會為肝癌「降期」，為不具備手術切除條件的肝癌患者，帶來根治性手術治療的機會。