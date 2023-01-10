中華郵政公司1月10日至3月23日與台中東勢青農合作推出「東勢茂谷柑禮盒」，依茂谷柑分級推出2款禮盒，每盒7台斤，27A等級每盒18至20粒、優惠價550元；25A等級每盒22至24粒、優惠價450元，每售出1箱即捐款10元予向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，讓富有「大吉大利」祝福寓意的禮盒，在寒冬中注入社會愛心與暖意。

台中東勢地區日夜溫差大，肥沃的土壤及源自雪山山脈的純淨泉水，得天獨厚的環境產出全台灣最優質的茂谷柑。中華郵政公司協助台中東勢2家果園青農設計文創風格包裝禮盒、輔導安全用藥及物流配送服務，小農研發自製益生菌肥料，使用有益微生物菌種，農藥減量，或採自然農法栽植，不催生催熟。

收成的茂谷柑鮮甜多汁，具有農產品生產溯源QRCode、農藥檢出合格報告及投保1200萬元產品責任險，讓消費者買得安心，吃得放心。

中華郵政公司表示，郵政公司向來扶植在地小農協助推廣農特產品盡心盡力，藉由多元行銷通路、綿密的配送網絡及優異的服務品質，將產品推廣至台灣各角落，歡迎民眾選購。