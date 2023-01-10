全聯福利中心今天攜手第一社福基金會，在零錢捐記者會中，宣布與第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」募款活動開跑，並於現場率先捐出100萬元。（第一社福基金會提供／林良齊台北傳真）

據世界衛生組織報告兒童發展遲緩發生率為6％至8％，以全台15萬名新生兒人口計算，每年約新增1萬名左右的遲緩兒。全聯福利中心今天攜手第一社福基金會，在零錢捐記者會中，宣布與第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」募款活動開跑，並於現場率先捐出100萬元，愛心大使鳳小岳也呼籲大眾到全聯捐出零錢、PX Pay點數，參與線上捐款，一起為早療幼兒發聲。

璇璇是早產兒，30周出生時僅有467公克，出生後立即插管及使用呼吸器，還因為腦室內出血緊急送入加護病房觀察，之後又因營養不良導致四肢骨折，身體的狀況讓璇璇歷經多次大小手術，也讓媽媽心疼不已，2歲半進入「第一社福」接受早療，經過一年的多元療育服務後，璇璇現在每天早上來到中心已經沒有分離焦慮，反而能輕鬆跟媽媽說掰掰並開心地進教室；經過肢體訓練，雖然支架還是得穿著，但走路已經很穩，連爬樓梯都很快，而且很喜歡拉著人去爬樓梯，也可以用句子表達自己的想法。

全聯「愛從1開始」攜手第一社福基金會，即日起全台全聯福利中心店頭展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放鳳小岳的愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay 點數捐在2022年整年總募得福利點數約5千8百萬點（相當於580萬元），感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去，在這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」期望透過公益大使鳳小岳的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時也能投下手邊零錢或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，與鳳小岳一同支持「愛從1開始．1塊無限大」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

捐款可洽第一社福基金會。