橫山鄉10年來人口減少達12.9％，鄉公所開源節流，並與代表會達成共識，通過預算並發布新竹縣橫山鄉生育津貼發放實施要點，自元旦起生效，新生兒於2023年1月1日出生，父母符合相關資格，於3個月內提出申請，即可領取生育津貼3萬元。10日上午鄉長張志弘也到鄉內彭先生住處頒發津貼，喜迎橫山鄉今年首名新生兒。

據統計，去年12月橫山鄉人口數為1萬2212人，對比10年前同期人口數為1萬4013人，減少達1801人，10年來人口減少達12.9％。為了提高鄉民生育意願，減緩在地人口老化、促進人口成長，鄉公所與代表會通過預算發布新竹縣橫山鄉生育津貼發放實施要點，今年1月1日起生效。

根據生育津貼發放要點，新生兒於2023年1月1日出生，父母之一方以新生兒出生日回溯計算設籍橫山鄉滿1年，檢附相關表件，於3個月內提出申請，即可領取生育津貼3萬元，並不設排富條款的限制。

張志弘表示，為了分擔家庭照顧育兒的負擔，橫山鄉生育津貼由鄉款自籌發放，期以新竹縣13鄉鎮最好的福利，搭配縣內新生兒營養補助金，提供新生兒父母大紅包，鼓勵生兒育女。此外，配合中央0到6歲國家一起養政策，提高育兒津貼發放額度，橫山鄉每年也投入80萬的經費補助學生教科書，推動友善生育、養育環境，減輕年輕家庭壓力。

本次申請生育津貼的彭先生，在辦理戶政新生兒出生登記時，由戶政所櫃檯人員告知橫山鄉2023年的生育津貼發放措施，隨即到公所洽辦。10日上午張志弘和代表會副主席彭昌智及多名代表、村長一同至彭先生家中頒發生育津貼3萬元，激勵民眾增產報國，也喜迎橫山鄉今年首名新生兒的到來。