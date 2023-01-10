蔡政府2022年稅收超徵約4500億元，決定發放現金化解民怨，前財政部長蘇建榮昨(9)日首度公開露面談到此事時，認為超徵不應普發還稅於民，而是要照顧弱勢；行政院長蘇貞昌則表示，超收的3800億元就是要用來照顧弱勢民眾，與跟蘇部長的想法、講法都是一致。

蘇揆強調，3800億元就是要用來照顧弱勢民眾、強韌經濟，以及勞健保的撥補、店家補貼因應等，這些做法跟蘇部長的想法、講法都是一致的，也要感謝過去蘇部長在內閣的時候許多的貢獻，院方對於相關的運用，也都往這一方面在整理，沒有什麼不同的問題。

例外針對王鴻薇質疑發放現金要舉債，不是經濟共享，而是債務共享；對此蘇貞昌則說，稅收超乎預期，動用要等到7月審計結果出來，而開年後要發現金，就是動用稅計賸餘，這都是依據預算法的相關規定。

他指出，等到七月審計通過後，再撥補回來就可以，沒有增加人民的負擔，這一切都是依法進行，如果有不了解，可以請在各方面多研究。