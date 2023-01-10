民進黨台北市議員王世堅近日頻頻對新竹市前市長林智堅開砲，且認為林已經有明顯違法行為，檢調應該展開調查，並將其收押。王的言論隨即引起黨內部分人士不滿，呼籲黨中央將他和民進黨立法委員高嘉瑜一同開除黨籍。綠營大老、前立委蔡啟芳今（10）日對此在臉書怒批，民進黨選輸還怪東怪西，王、高二人也是恨鐵不成鋼才提出建言，民意代表不適任應由制度來淘汰。

蔡啟芳怒批「選輸了！ 何必怪東怪西的」，民進黨沒有好的政策和政見來激發選民支持的熱情，必然就是輸，高、王二人的發言可能有些人聽了很不舒服，但「他們也應是以恨鐵不成鋼的心境，來加以建言與批評」。

蔡啟芳強調，民進黨有初選制度，如這兩人真的那麼不適任，也應該由制度來淘汰，不是他們怎樣的發言就是罪魁禍首，而必棄之後快。他質疑，阿扁時代的十一寇，有哪個被開除黨籍，結果現在不是個個都當官，「民進黨不是一言堂，有批評才會有進步。」

對於蔡啟芳的發言，部分網友留言表達支持，稱「只有他們在講真話」、「在野才靠一張嘴，執政就要能做事」、「民進黨就是變一言堂後才極速的墮落。現在是習慣一言堂了嗎」；但也有人看不慣蔡的說法，駁斥「批評可以本於事實，這兩位的言行，算了吧」、「在黨內大鳴大放無所謂，在媒體放話批評黨，被紅藍白黃看笑話」、「只有高跟王可以怪東怪西」。