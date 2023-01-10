排水量4550噸的村雨級護衛艦「稻妻號」（JS Inazuma，いなづま）號在山口縣蘇奧大島附近水域受到巨大撞擊後拋錨。（YouTube）

日本防衛省表示，一艘海上自衛隊的驅逐艦10日（二）大約在中午12時30分左右，失去動力航行，媒體報導說它可能在山口縣沿海撞到了海床上的一塊岩石而失去動力，現場有漏油現象，但目前已知船上無人傷亡，並整準備拖回港口設施。

《綜合日本放送協會》（NHK）和《日本時報》（Japanese Times）10日報導，排水量4550噸的村雨級護衛艦「稻妻號」（JS Inazuma，いなづま）號在山口縣周防大島附近水域受到巨大撞擊後拋錨。另外還確能確認海面上有30×30平方公尺的浮油，

海上保安廳表示大約在中午12時30分左右，接獲自衛隊方面通報「（護衛艦）在周防大島南方海域航行時出現劇烈振動」，護衛艦目前無法自力航行，附近可以看到有少量漏油。防衛省相關人士表示，稻妻號護衛艦是隸屬廣島縣吳基地第4護衛隊，目前已知船上無人傷亡。

NHK播出的現場影片顯示，驅逐艦後面的船員顯然在試圖吸走從船上漏出的油。日本海上保安廳的船隻也已經抵達該水域試圖協助失去動力的的稻妻號。