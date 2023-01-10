數字(5287)2022年12月營收1.70億元，月增9％，為同期新高；第4季營收5.16億元，年增9％，創單季新高；累計2022年全年合併營收19.58億元，創歷年新高，年增率16％。欣新網(2949)2022年12月營收3.88億元，年增81.65％；第4季累計營收13.31億元，年增74％；2022年全年營收41.33億元，年增57.2％，單季及全年營收也皆創歷史新高。

數字科技第4季營收年增9％，雖然台灣房市氛圍轉趨保守冷靜，然公司目前網站流量與會員人數仍屬健康狀態，加上8891汽車平台，受惠車用晶片及部分零件出現缺貨潮，新車交貨期不斷延遲，車主轉往中古市場尋車，激勵591房屋及8891汽車第4季營收均較去年同期雙位數成長，創單季新高。

數字科技2022年下半年台灣邊境管制與防疫政策逐步放寬，婚宴市場及服務業日漸回溫，加上農曆年前的尾牙等人力需求遽增，推升Marry結婚吧、518熊班及Tasker出任務等新創平台業績回暖，繳出全年營收站上新高。

欣新網表示，2022年12月營收能維持強勁成長，主因為「雙12檔期」買氣熱絡，尤其聖誕節、跨年活動更帶動服飾、女性內衣及串飾、珠寶等禮品類業績大幅成長，另外，今年農曆過年時間較早，消費者亦趁雙12期間購買保健食品準備孝敬長輩，使得成人的營養品銷量有亮眼的銷售成績。展望後市，除了即將到來的農曆新年買氣，包括年後政府預計普發的6000元現金，皆有助電商類受惠。

欣新網2022年12月14日興櫃，獨家的電商營運資訊系統，為其核心優勢之一，例如Power AI智能廣告系統讓品牌客戶能極大化每一塊錢的廣告預算，支援Facebook、Google多種格式廣告投放；雲端業績大數據資訊管理系統，串接台灣主要電商平台的後台資料，建構品牌客戶的完整銷售數據與消費者輪廓等。欣新網透過多年累積的數據金礦驅動該公司與客戶的銷售利潤，取得雙贏。