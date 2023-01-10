新北特攻林韋翰、艾德獲選單月MVP與最佳外援。(T1聯盟提供)

T1聯盟2022-23賽季已完成三分之一，目前由新北中信特攻以9勝4敗之姿暫居龍頭寶座，回顧12月份閃電軍團出賽5場拿下全勝佳績，12月MVP與最佳外援獎項票選中，新北中信特攻也有4人上榜，最終特攻魔術師林韋翰獲選單月MVP，洋將艾德(Edgaras Zelionis)則奪下單月最佳外援殊榮。

林韋翰於去年季中加入特攻，第二季個人調整更突出，每每出賽皆能放送精彩妙傳，吸粉無數。尤其去年12月17日迎戰桃園永豐雲豹一役，儘管當天抱病上場，仍繳出18分、11籃板、12助攻、2抄截的攻守數據，成為T1聯盟首位於正規時間達成大三元的本土球員，個人更締造SBL、CBA、T1三聯盟皆達成大三元紀錄的球員，樹立難以超越的「林韋翰障礙」。

儘管林韋翰近四場比賽，因膝傷高掛免戰牌，但12月出賽的3場比賽，場均17.7分、6.7籃板、11助攻、2.3抄截，效率值高達23.3，雖球迷票選以些微差距落後隊友阿巴西，但媒體票選則獲得多數票的肯定，最終擊敗同隊阿巴西、謝亞軒，也力壓台灣啤酒英熊蔣淯安、高雄全家海神胡瓏貿等，一舉搶下單月MVP獎項。

至於單月最佳外援獎項，特攻洋將艾德與獵鷹的阿修羅(Robert Upshaw III)競爭激烈，艾德於媒體票選取得小幅領先，而球迷票選部分，他也獲得大多數粉絲的青睞，最終擊退獵鷹的「Energy Guy」阿修羅，獲得單月最佳外援的殊榮。

身為特攻的複製人軍團中的一員，艾德從熱身賽開始，攻守兩端的穩定供輸，讓不少球迷注意他超高效率的表現。同樣於12/17與雲豹交手時，不僅貢獻全場最高31分，外加10籃板、4助攻，其中兩分球8投7中、三分球7投4中，命中率分別高達87.5%與57.1%，終場更領軍致勝。艾德12月共出賽5場，貢獻20.6分、11.8籃板、2助攻、1.4抄截、1.8阻攻，全能身手帶領新北中信特攻於12月取得5勝0敗的佳績，內斂沉穩的表現獲選12月最佳外援實至名歸。