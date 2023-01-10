役政署今天說，目前持續辦理民國93年次前出生役男選服研發替代役，行政院核定112年度研發替代役員額2600人，規劃從16日起受理役男報名甄選，用人單位包含台積電、聯發科等。

內政部役政署透過新聞稿表示，配合全民國防兵力結構調整，民國113年起，94年次以後出生役男回復服1年役期；為配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，未來雖不受理94年次以後出生役男申請研發替代役，但仍持續辦理93年次以前出生役男選服研發替代役。

役政署說，由於服研發役需碩士以上學歷，依據中華民國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，最快要6年後才會受到影響，在此之前仍有一定人數的93年次以前出生役男，得以選擇服研發替代役。

役政署表示，行政院核定112年度研發替代役員額2600人，役政署已規劃從1月16日起，受理役男報名參加甄選作業，提醒役男即早報名，並自行主動向用人單位投遞履歷、爭取面試洽談的機會。

役政署指出，112年役政署核定研發替代役用人單位中，主要為半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大產業廠商；非民間產業，則有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

役政署說，為協助役男申請選服研發替代役，有關資訊已公告在役政署網站，並提供專線電話049-2394425，歡迎來電洽詢。（編輯：翟思嘉）1120110