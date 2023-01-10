王品集團公布12月自結營收，兩岸合併營收17.4億元，創同期歷史次高，受大陸疫情干擾，年減5.45%。累計2022年1至12月合併營收182.7億元，改寫歷史新高，年增6.51%。

2022年王品台灣事業群營收14.5億元，創單月歷史新高，也是王品單月首次突破14億元大關，月增19.52%、年增15.32%。大陸事業群受疫情衝擊，營收降至2.9億元，年減50.34%。但大陸12月26日宣布將新冠肺炎改名為「新型冠狀病毒感染」，並逐步解除封控管制，大陸商務部發言人表示，將「著力擴大國內需求」擺在首位，並特別強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，尤其支持餐飲等行業恢復發展。法人表示，近期各主要城市出遊、聚餐人潮逐漸湧現，消費復甦後市可期。

2022年全年王品台灣事業群貢獻136.7億元業績，較去年同期大增近30億元，年增27.76%。在耶誕、跨年商機挹注下，王品台灣12月營收逐周成長，一舉刷新單月歷史紀錄，適合情侶約會的西餐、燒肉品牌表現最佳，「王品牛排」、「原燒」、「最肉」聖誕、跨年業績較平日翻了3倍以上。

王品台灣12月更破天荒誕生9家千萬門店，受惠於冬日吃鍋旺季，集團店王由「青花驕」中山北店奪下，板橋縣民大道店、高雄裕誠店更是首次入列。同為火鍋品類的「和牛涮」也有2家門店破千萬，而月月入榜的「肉次方」3家分店，與「夏慕尼」中山北店亦穩定發揮。觀察榜單可得知，台灣人對火鍋、燒肉、吃到飽的熱度不減，這3大品類也是王品集團持續深耕的目標。

王品新品牌「阪前 和牛鐵板燒」亦為集團挹注營收，主打1,880元即可品嘗日澳頂級和牛七吃，搭配龍蝦、活鮑、干貝等奢華海陸食材，開幕至今訂位踴躍，首月業績超越預期目標。看好中高價餐飲市場，除了「阪前」力拼5年內展店13家外，王品今年也規劃再開高價火鍋品牌，全年展店目標30~50家。

因應拓點需求，王品Q1預計招募500名正職同仁，同步調薪3~12%，正職同仁起薪含全勤調整為33,000元起，計時同仁時薪含全勤190元起，搭配「一年最多調薪三次」新制，包含晉升調薪、3月績效調薪、9月年中調薪，有機會挑戰年薪百萬。