台中市后里區一名謝姓女子，神色緊張到義里派出所報案，稱他哥哥近日因債務問題困擾，常接到債務公司電話鬧得全家人心惶惶；7日便稱要南下外出工作後，已隔１日過午仍杳無音信，家屬十分憂心撥行動電話又均未接聽；並驚覺哥哥亦將自身個人資料及存簿提供給他人，憂心是否遭詐騙集團誘騙當作「豬仔」？

義里派出所員警得知後，不敢大意，除依規定受理緊急協尋以外，也馬上通報鄰近派出所支援，並秉持著「一邊受理、一邊處理」的服務精神，不時安慰撫平家屬焦慮的情緒給予精神上的支持；同時展開地毯式搜尋，擴大調閱轄區影像，也請鄰近縣市警察局幫忙協尋。

警方於3小時內，就在后里區舊社路附近尋獲該交通工具，在挨家挨戶的探訪後，終於找到40歲的謝男在一戶人家，安全無事，並未受到詐騙集團的誘騙。

原來，謝男當日出門心情不佳，一時忘記攜帶手機，於工作結束後便去友人家打牌散心，對於造成家屬憂心及員警困擾感到十分抱歉；家屬也對於員警積極查處及適時關心，感到十分感激，在這過年前夕，讓家屬能安穩過個好年。

大甲警分局表示，2023年「加強重要節日安全維護工作期間」自今年1月1日起至30日止，為期30日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸；農曆春節將近，在詐騙集團層出不窮的手法中，亦要多加注意，保護好自身的個人、財務資料，亦要多多關心身旁周遭親友的身心健康、財務狀況或者感情狀態，如有疑慮可至鄰近派出所查證或撥打165反詐騙專線。