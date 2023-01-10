唐綺陽。（TVBS提供）

唐綺陽。（TVBS提供）

《女人我最大》網路影音節目《玩美研究室》表現成績亮眼，受到許多女性粉絲的喜愛，1月推出新單元「2023上半年星座運勢_水瓶時代大解析」，並邀請占星專家唐綺陽，擔任本次封面人物。唐綺陽一改以往的「黑色套裝」專業風格，挑戰設計師陳邵彥為她打造的3款占星女神、恆星到宇宙為發想，這次突破也讓唐綺陽迷上百變的自己，希望將來有機會挑戰「歌手」身分，更歡迎各大唱片公司洽談。

拍攝當天，唐綺陽有些許緊張，表示這些都是從沒嘗試過的造型，是一個大突破，其中一套黑色的洋裝，把她全身包緊緊，只露出一顆頭，她笑說：「這套就是我最喜歡的一套，很有安全感，這樣我就必須用『眼神』跟大家溝通，還原了最『本真』的那一部分，這是我一直希望的。」

她說這些衣服，像在呈現一個藝術品，大家不要覺得那是「唐綺陽」，而是唐綺陽結合了「意象」，她透露，「以往有2個原因讓她懼怕白色，1是顯胖，2是穿白色衣服時，總會滴到咖啡或是醬油，因為這次的嘗試，讓2023年的唐綺陽點頭說：「是時候可以穿了。」

唐綺陽從占星專家到金鐘獎最佳主持人，又在去年金鐘獎擔任主持人，更在金鐘獎開金口唱歌，驚艷所有的觀眾，多方斜槓的她大方表示：「如果有唱片公司願意，當歌手我也ok喔」。