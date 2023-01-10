為了遏止「投機炒房」，今（10）日立法院終於完成《平均地權條例》修正草案三讀，被外界視為落實居住正義、土地正義的第一步，不過也引起建商反彈，建商公會更發表聲明痛批政府霸凌製造業；對此代理內政部長花敬群表示，短期產生的衝擊以及波折，都可以試圖補救，但完整、健全的體系可能會是更重要的政策思考。

針對《平均地權條例》修正草案終於三讀，花敬群表示，非常感謝立法院的全力支持，讓《平均地權條例》可以順利的完成二讀、三讀程序，這次《平均地權條例》的修法，是為了要抑制過往房地產市場的炒作歪風，對於基本需求的交易，以及廠商正常營運行為，基本上都不會有直接的衝擊和影響。

花敬群指出，房地產市場或住宅體系都是為了服務人民的生活以及居住需求，我們希望這部分功能被凸顯、被強調，能夠持續的降低炒作、投機的行為，這是國人非常期待的結果。

針對業界擔心中小型的建商可能會有倒閉潮，建商公會更發表聲明痛批政府霸凌製造業建商公會；對此花敬群則說，市場會有它的機制，但對於一些體質比較有問題的廠商，就機制面會持續觀察，是不是有真的發生經營不善的問題，政府也不會完全的袖手旁觀。

他強調，整體市場的健全穩定是更重要的一個基礎，短期的一些衝擊以及波折，實質上都可以調整、補救，但是完整、健全的體系可能會是更重要的政策思考。