嘉義市政府衛生局準備創意春聯及穀（Good）兔米樣品，免費送完為止。（廖素慧攝）

嘉義市政府鼓勵大家食用未精製全穀雜糧。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局表演短劇讓長者認識全穀雜糧食物。（廖素慧攝）

嘉義市鼓勵樂齡族健康吃、多運動，10日舉辦「兔年營養Follow米」活動，表演短劇讓長者認識全穀雜糧食物，還有健身器材巡迴社區讓民眾體驗肌力訓練促進活力，即日起在市政府、衛生局、東區及西區衛生所可免費索取穀（Good）兔米樣品，送完為止。

市長黃敏惠表示，帶領長輩健康老化是嘉義市10大旗艦計畫之「樂齡勇壯城」的核心目標，將規畫醫療產業園區，在社區、公園據點導入健身作法，推動高齡友善餐飲，引導長者學習科技、多參與社會、自我挑戰，促進銀髮世代能勇壯。

黃敏惠表示，健康從吃開始，春節快到了，嘉義市社區營養推廣中心特別設計1款6入的創意春聯及穀（Good）兔米，鼓勵大家食用「未精製全穀雜糧」，攝取維生素、礦物質及膳食纖維，每餐的飯量約拳頭大小，全穀雜糧及白米飯比例約1比2混合。

市衛生局長廖育瑋說，為鼓勵運動保健，今年將辦肌力賽、深蹲挑戰金氏紀錄活動，即日起至3月底辦理免費健身體驗活動，16日至29日在大潤發賣場有健身器材、量測生理數據機為民眾測量血壓、血氧、骨量、肌肉量等各種身體質量，這項活動2月至3月底也會巡迴各社區據點。

市衛生局表示，準備約2000份創意春聯及穀（Good）兔米樣品，即日起在市政府、衛生局東區及西區衛生所服務台供民眾免費索取，送完為止。