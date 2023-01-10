鑒於「外防輸入」形勢日趨嚴峻，韓國政府從2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證。中國駐韓國大使館10日發布通知稱，即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證，將視韓國對華歧視性入境限制取消情況再做調整。韓國政府同日對此表示遺憾，已透過外交管道向中方傳達立場。

韓聯社報導，韓國外交部發言人任洙奭10日在例行記者會上表示，韓國政府加強自華入境防疫的措施有其科學、客觀的依據，韓方一直與國際社會公開透明地共用疫情資訊，也一直通過外交管道向中方傳達這一立場。今後將再次向中方傳達上述立場，繼續展開密切溝通。

中國駐韓國大使館同日在微信公眾號上發布通知稱，「根據國內指示，自即日起，暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制取消情況再作調整」。中國駐韓大使館方面向韓聯社表示，中方根據對等原則採取了相應措施。

報導指出，中國新任外長秦剛9日才與韓國外交部長官朴振第一次通電話，雙方就韓國的入境防疫措施充分交換意見，但中方突然停辦簽證，備受關注。韓國外交部官員表示，中方是否在外長通話後立即採取上述措施，以及是否僅針對韓國，均不得而知。

據悉，朴振在通話中重申，這是基於科學依據必需採取的限時防疫措施。他指出，儘管入境防疫收緊，自華入境旅客確診比例仍處於高位，放寬防疫為時尚早，並請求中方宣導旅客遵守防疫規定。但據中國外交部發布的內容，秦剛對韓國的防疫措施表示關切，希望韓方持科學、客觀的態度。