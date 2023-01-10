總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，行政院長蘇貞昌4日則鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福。對此，前立委林濁水今（10）日就在臉書上表示，「對於超徵稅收太多假議題，朝朝野野，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「超徵稅是行政失靈是假議題，難道預估GDP成長率5.86%，結果得到6.53%是違法？」林濁水更說，「超徵，國民黨立委啟動要還稅於民，民進黨總統牌立委跟進也是假議題，難道要退稅給台積電？還稅？如果短徵怎麼辦？而明年短徵難逃，怪怪的在野黨偏非加碼增列明年稅收歲入，一旦通過，明年肯定天文數字短徵，年度結算後是不是要來個增稅於民？荒誕啊荒誕」。

林濁水更接著說，「超徵要與全民共享更是假議題，難道不超徵，稅就不與全民共享？」最後林濁水也不忍了坦言，「朝朝野野，總統立委，主席，名嘴教授，媒體民眾，上上下下，正經八百，道貌岸然面紅耳赤地假來假去，有夠慘」。