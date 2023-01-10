BOSS台北101全新概念專門店以品牌標誌性的駝色、白色、黑色為基底，營造溫暖精緻的氛圍。（BOSS提供）

BOSS台北101全新概念專門店提供有獨家Made To Measure訂製服務，並為此特別設計獨立訂製空間。（BOSS提供）

瘦子E.SO在上週「地囚人」巡迴演唱會上撞爆鼻樑後，首度現身媒體記者會上透露自己撞到當下沒什麼感覺，回到家後老婆也跟他一樣淡定只對他說聲「玩得不錯嘛」。此次出席活動穿上LOONEY TUNES X BOSS農曆新年系列單品，表示今天整套造型很適合自己，喜歡這次聯名系列除高調的兔子圖騰外，也有低調的品項可以選擇。此次搶先逛BOSS全新開幕的概念專門店，除挑選自己的服裝之外，也打算幫女兒準備過年「營業」服裝，笑說全家上下團結一致對外紅包收好收滿，直到被媒體們提醒父母也會包紅包給小孩討吉利，才錯愕地說：「我要包給她嗎？我以為我們拿別人的就好。」

自己私服偏愛素色低調的他透露近期喜歡把女兒打扮成各種水果、蔬菜等「物品」，「趁她還沒有反抗能力的時候，才可以幫他弄些Costume，等她在大一點就沒有辦法了。」但由於之前工作忙碌，近期才開始物色女兒過年期間收紅包的戰服，「先挑個可愛的衣服，讓長輩受不了，業績才會好。」此次BOSS與LOONEY TUNES 聯名系列，主要以紅、黑、金色為主色調，運用刺繡、布章等手法將LOONEY TUNES 主角兔巴哥、蘿拉兔等姐色重現於單品之上，十分可愛、繽紛。

Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色短袖抽繩T恤，3500元。（BOSS提供）

Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列黑色長袖T恤，6200元。（BOSS提供）

朱軒洋出席BOSS台北101全新概念專門店開幕活動，Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列徽章棒球外套，2萬6400元。（吳松翰攝）

林奕嵐出席BOSS台北101全新概念專門店開幕活動，Looney Tunes x BOSS農曆新年聯名系列紅色圖紋針織毛衣1萬5400元、印花雪紡洋裝8900元。（吳松翰攝）

BOSS為慶祝品牌全新概念專門店開幕，除瘦子之外還邀請藝人朱軒洋、林奕嵐出席，前者以黑紅拼接棒球外套搭配同系列帽T、長褲亮相，後者則以新年系列的紅色圖紋針織毛衣搭配雪紡洋裝亮相，談到即將來到的農曆新年，屬兔的朱軒洋透露很喜歡今天身上的棒球外套，並提及「前陣子有收到品牌的紅包，有兔子的形狀，蠻可愛的。」直言今年紅包就用它來孝敬家人了。

14日至15日BOSS於101專門店前擺設行動咖啡車，加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，即可免費享用熱飲與新年造型手工餅乾。（吳松翰攝）

此次品牌在14至15日週末設置行動咖啡車，凡於此限定期間造訪BOSS台北101專門店，並加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，即可免費享用熱飲與新年造型手工餅乾，至於朱軒揚提到的紅包袋則是消費滿萬即贈的兔年限定贈品。