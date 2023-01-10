振曜(6143)2022年營收62.7億元、年成長12.87%，在一片電子消費產業逆風中，營運相對穩健。有鑑於環保無紙趨勢，振曜持續拓展電子紙產品應用多元，全方位深耕ESG永續發展。

振曜去年12月合併營收挺住，在電子業一片客戶庫存過高的疑慮籠罩中創下6.7億元之佳績，2022年全年營收更來到62.7億元，較2021年成長12.87%，尤其是去年第四季營收22.41億元，季成長41%。

振曜執行長林志茂表示，振曜在2022年初即啟動溫室氣體盤查(ISO14064-1)及產品碳足跡(ISO14067)專案，在當年年底已順利取得BSI溫室氣體盤查及產品碳足跡聲明書，這也宣告振曜正式走向淨零轉型之路；與此同時也獲得ISO 27001資安認證，透過加強資安管理來強化公司內部的風險承擔能力，善盡企業永續發展的責任。在今年，振曜也將開始著手編製並完成ESG永續報告書，以落實定期盤點ESG相關績效並有效進行追蹤管理。

振曜長期深耕與創新於研發與設計製造具低功耗、節電及環保的電子紙相關產品，藉由推廣無紙化產品的應用以實踐企業公民責任。包含環境保護的重視、社會責任發展以及公司治理三大面向的ESG永續經營議題，除了無紙化被認為是環境永續發展的關鍵，資訊安全也成為ESG公司治理中的重要環節。

振曜響應環境永續的電子紙產品應用多元，在交通場域上包括了目前在桃園捷運A12站陳列的彩色電子紙告示牌，和台北捷運車廂內的彩色握把式電子紙廣告看板，皆可取代紙張海報用來做公共政策宣傳應用及廣告推播；在零售通路最廣泛的應用則是電子貨架標籤(ESL)，許多大型或連鎖零售業者也都開始導入以減少紙張價格標籤的印製；此外，還有最廣為消費者所使用的電子書閱讀器(E-Reader)及電子筆記本(E-Note)做為閱讀和書寫的載具，用電子書以取代書本紙張的印刷，也是實現無紙化環境的最佳應用。