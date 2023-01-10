預拌混凝土廠國產(2504)2022年12月合併營收18.63億元，月減4.55%、年減6.96%，全年合併營收212.79億元、年減2.4%。

國產指出，12月營運受惠全台科技廊道大建設，集團營收維持在18億元水準，國產表示，2022年營收212.79億元，與前一年累計營收相較，若扣除前年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。其中與混凝土相關的本業，12月國內銷售金額達到15.09億元，繼續維持史上前10高的營收高檔。

展望2023年，國產指山，若以科技建廠的強勁需求，除了讓本業營運持續攀高外，新設新北汐止二廠、台南仁德廠、以及台中太平廠，同時也在高雄仁武廠與鳳山廠增設生產設備，其產能都將在今年陸續優勢開出，不僅可以貼近地緣需求、協助客戶展開建設，也可望讓今年度的營運更上層樓。

台積電竹科寶山一、二期預計規劃研發中心與四座2奈米廠，混凝土需求合計150萬立方米，目前台積電寶山二期擴建計畫正在整地中，未來還有龍潭科學園區的一奈米廠、以及中科二期的二奈米廠，也將接棒進行大規模的建廠工程，國產認為憑著先進的碳足跡認證高端混凝土研發優勢，以及科技行控、協同作業的高供應力，以主要混凝土供應商角色，持續撐起全科技產業鏈的營建需求與營運優勢。