行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫進行專題演講。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁致贈感謝狀予副執行長林子倫。（柯宗緯翻攝）

「氣候變遷因應法」今（19）日經立法院三讀通過，高市府特別邀請行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫在市政會議後，針對局處首長進行全球淨零與氣候治理趨勢專題演講，強化淨零概念，並融入未來施政方針，共同朝高雄2050淨零目標邁進。

高市環保局指出，2050淨零排放已是全球的目標，國內外均已啟動淨零轉型政策規畫工作，國發會在去年3月公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，並於去年12月底發布12項關鍵戰略，未來中央部會提送的中長程個案計畫，都要納入淨零、永續的思考和規畫。

環保局表示，高市施政策略扣合科技、宜居、幸福、魅力的高雄主軸外，也能於打造智慧城市、數位轉型時融入「淨零」思維，同步進行淨零轉型，促使各局處首長瞭解相關國際標準及我國淨零政策內容，以因應未來中央政策方針，因此特別舉辦淨零教育訓練，使各局處首長對於全球淨零趨勢能有更進一步了解。

林子倫今天以「解讀全球淨零轉型與城市氣候治理趨勢」為演講主題，他分享多次參與聯合國氣候變遷大會（COP）會議的經驗，以及數年來致力於淨零專題的研析。

林子倫提出氣候政治與淨零轉型的7大趨勢，包括氣候變遷、去碳化、能源轉型、碳定價、城市與次國家體系的角色提升、企業扮演關鍵角色以及新氣候政治的崛起等。

林子倫指出，未來世代永續城市需藉由建築物與住宅、都市水資源、都市交通、都市廢棄物及消費、都市能源5大路徑達成，強調城市在淨零轉型中扮演的角色與機會。

會中，陳其邁也提出，除城市間之合作，也應推動跨部門、跨產業共同合作淨零機制，盼完善整體淨零施政面向。相關局處也針對氫能運用、既有建築零碳化、都市設計於淨零角色之重要性進行討論。

陳其邁並以2030年公車全面電動化為例，強調淨零排放已是迫在眉睫，並說明淨零不再只是環境議題，更牽涉產業、能源、交通、住宅、生活等面向，甚至社會公正轉型，期待各局處於未來施政規畫、執行時，務必將淨零概念徹底落實在施政的目標中，一起朝2050淨零目標邁進。