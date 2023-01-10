大學學測將於13日至15日登場，台中市計有文華高中等9所學校擔任試場，考生人數計1萬5262名。市府教育局提醒，請考生留意防疫規範，如在應試前確診務必上大考中心網站填報，屆時將安排至居護考（分）區應試；若在應試當天零時起才確診，請到原編配的一般考（分）區，入場後將安排至防疫試場應試。

大學學測將於13日至15日登場，台中市考生人數計1萬5262名。（台中市教育局提供）

教育局長蔣偉民說明，依去年12月29日大考中心公布112學年度學科能力測驗因應防疫措施指出，若考生於應試當日零時前知悉應試期間屬於「確診（輕症／無症狀）且未解除隔離」或經「家用抗原快篩呈現陽性」者，務必自即日起至應試當日零時前，至大考中心網站填報，將安排至居護考（分）區應試；考生前往居家照護考（分）區的交通方式，得以同住親友1人以汽、機車接送，或搭乘防疫計程車（考生自付車資），避免自行騎腳踏車或步行。

另外，若考生於其應試當日零時起才知悉應試期間屬於確診（輕症／無症狀）或經快篩呈現陽性者，請逕至原編配的一般考（分）區應試，並務必於進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排於備用防疫試場應試。

蔣偉民強調，市府已要求考場內外應做好校園防疫清消，各試場學校依人數比例設置防疫試場，提供當日於「確診（輕症／無症狀）且未解除隔離」或「經家用抗原快篩呈現陽性」者考試之用。今年依據大學入學考試中心防疫準則，進場量溫作業取消、全面佩戴口罩及進入試場消毒雙手、不開放家長及親友陪考、試場不開放冷氣、節間休息在原試場為原則，另配合指揮中心放寬餐飲內用不限隔板1.5公尺間距，考生於試場內用餐將不另提供隔板。

此外，因應新冠肺炎疫情變化，每間試場考生人數降至36人，以維護考生權益與健康為原則。蔣局長提醒，試場將於1月12日下午2時至4時開放查看，請考生配合防疫規定，以不進入教室方式查看試場。

蔣局長表示，此次學科能力測驗考試科目為6考科(國文、英文、數學A、數學B、社會、自然)、7節次，考生得自由選考，考試天數為3天。數學科分為數學A與數學B兩考科；國文科分為國語文綜合能力測驗及國語文寫作能力測驗，並分節施測。他也提醒考生記得攜帶入場識別證，並遵照大學入學測驗中心及試務人員的防疫指引，安心應考、全力以赴。