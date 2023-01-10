歐洲今年迎來暖冬，拖累天然氣價格暴跌近7成，俄羅斯總統普丁原本打算以天然氣做為威脅歐洲武器，如今看來踢到鐵板。俄國去（2022）年2月攻打烏克蘭，即將屆滿一年，財信傳媒董事長謝金河表示，雖然不知道俄烏何時終戰，但天燃氣價格重挫，加上盧布大貶，這兩個不太尋常的波動，似乎預告未來的新變局。

謝金河在臉書以「金融市場透露俄烏戰局的未來」為題發文指出，冬天對天燃氣需求正殷切，不過近幾個月，天然氣價格卻跌跌不休，從最高的每立方米9.77美元跌至最低3.52美元，大跌64%；而俄烏開戰後，俄羅斯央行要求各國買油、氣都必須使用盧布，造成盧布一度飊升至50.565兌一美元，但最近盧布一度貶值到79.25，這是兩個不太尋常的波動。

謝金河說，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲經濟首當其衝，尤其是德國天然氣靠北溪一號、二號都停擺，但德國股市表現強勁，不但呈現多頭排列，且從去年以來跌幅只有一成左右，法國、英國、荷蘭股市也很強勁，希臘、丹麥股市幾乎要創新高。上周經濟學家李鎮宇博士告訴他，波蘭股市這幾個月已經漲50%，波蘭在烏克蘭旁邊，股市反應未來，所謂春江水暖，股市最先知，這個現象值得關注。

謝金河表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲通膨惡化，英國的CPI都在10%以上，石油、天然氣價格大漲，民眾都吃不消。

他直言，俄烏何時終戰，沒有第一手情報難以窺真相，不過歐洲股市紛紛大幅上漲，油價從高檔回跌四成，黃豆、小麥、玉米跌3成，天然氣跌6成，似乎預告未來的新變局。