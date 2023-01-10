美食-KY（2723）2022年12月份合併營收17.7億元、年增1.56%；2022年全年營收195.1億元、年減1.77%。

展望後市，大陸防疫快速鬆綁，官方啟動拚經濟模式，除上調預估2023年內需消費成長力道外，疫情期間表現相對穩定的美食-KY，除受惠疫情後烘焙市場的消費反彈之外，相較同業，有更多資源能投入在電子商務以及新品開發、持續提升市場份額，創造優於同業的成長動能。法人認為，2023年美食-KY亞洲市場的成長引擎可望重新歸隊，再加上快速發展的北美市場，業績回升的空間值得期待。

85度C在美國市場，11月試營運便造成轟動的亞利桑那州錢德勒門市，12二月正式營運後，業績更上一層樓。夏威夷檀香山門市業績也維持高檔，日均來客數甚至較開幕首月明顯增加，慕名而來的消費者引頸期待更多的85度C門市陸續開出，以滿足當地市場需求。

85度C在美國既有門店的同店營收12月再度攀高，推升北美市場營收年增率來到10個月新高，也帶動美國單月營收改寫歷史紀錄。在大陸市場，法人預期，解封後短期內經濟活動將緊縮，勞動市場也會出現缺勤、掛病號的現象。12月的採購經理人指數（PMI）也因此再度下滑，甚至跌破上海封城時期的水準，餐飲行業指數甚至低於35，85度C在2022年12月份的營收也因此尚未回到成長，但衰退程度仍優於2022整年度的表現，並未明顯擴大，逆勢抗跌。

法人指出，疫情曲線可望「快上快下」，在極短時間內壓縮整體人口染疫過程，對於2023年的總體經濟影響反而是短空長多，看好85度C烘焙及飲料產品的推陳出新，以及門市的升級，在後疫情時代的大陸市場可望衝刺來客數及消費頻次，不只鞏固市場領導地位，更提升市場份額。