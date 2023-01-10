全宇-KY（4148）受惠肥料銷售成長，2022年營運大放異彩，年度營收以37.08億元，改舄 歷史新高，年成長68.84％；預期2023年在多元布局開花結果中，營運將可延續成長動能。

營運表現耀眼的全宇，12月合併營收2.86億（馬幣4128萬元），年增率31.92％（馬幣年增率25.12％）。

全宇表示，由於大型種植園2023年上半年標案仍在陸續結標中，而整體油棕市場穩定、國際油棕價格（CPO price）對農民仍有很不錯的獲利空間，受惠肥料需求維持不墜，且隨著東、西馬客戶拓展及印尼訂單需求維持高檔，肥料總銷售噸數可望持續增加；另外，取得歐洲原料大廠的馬來西亞獨家代理權，對公司未來的原物料取得成本穩定也更有助益。

除了肥料銷售外，全宇佈局多時的微生物、保健食品、植物疫苗等事業營運均逐漸嶄露佳績，在客戶開發、銷售渠道及營收表現都可望有更進一步的成長下，未來成長值得期待。