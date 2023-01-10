大陸去年發生收併購案問題，多處於問題建案專案層面，真正上升到房企集團層面，還是在大陸「三支箭」政策之後，無論央國企還是標竿民營房企，想要撬動更多社會資本參與，化解房地產行業風險，還是要以市場方法解決，要讓投資方看到長遠利益，如大陸「華潤置地」購併「華夏幸福」南方總部、「 廈門建發」購併「紅星美凱龍」等兩大案例。

觀察者網報導，大陸支持出險房企再融資政策的「第三支箭」，落地一個多月，涉房購併幾乎每天都有，新一輪購併大戰已經打響。大陸央國企如華潤置地、廈門建發、珠海華發紛紛行動起來，尋找獵物擴大市場占比，融創、華夏幸福、紅星美凱龍、綠地等出險企業也積極出售優質資產，以求盡快擺脫債務困境。

據克而瑞監測，僅2022年12月重點房企共涉及48筆購併交易，披露交易金額有32筆，總交易對價約528億元（人民幣，下同），環比大幅增長72.4％。

2023年1月8日，首單大額收併購誕生，廈門國資房企建發股份與家居行業龍頭紅星美凱龍雙雙發布公告，前者正在籌畫通過現金方式協定收購紅星美凱龍控股集團有限公司持有的上市公司紅星美凱龍家居集團股份有限公司不超過30％股份。

若交易完成，建發很可能將取代其原有實控人，取得紅星美凱龍實際控股權。

就此次股權轉讓事宜，業內普遍認為與紅星控股的資金壓力有關。

據紅星控股2022年公司債券期中報告，2022年上半年末，紅星控股合併範圍淨利潤為-27.28億元，較上年同期減少294.75％。同期，紅星控股總資產為1874.88億元、總負債卻高達1229.18億元。

不過，多數投資者似乎並不認可建發此時大規模涉足家居板塊。1月9日開盤，接盤方建發股份股價直接跌停，而港股上市的紅星美凱龍股價卻大漲14.61％。

也有行業人士樂觀表示，無論是從現金流還是品牌角度，美凱龍仍算是優質資產，尤其是企業家居連鎖賣場，多數為紅星美凱龍自有固定資產，且地理位置相對優越，本身價值就不算低。

而此前幾日，行業內幾乎每天都有優質資產購併案正在發生。

如1月3日晚間，珠海國資委旗下華發股份公告稱，公司全資子公司珠海華發擬收購深圳融創文旅持有的融華置地51％股權以及深圳融創文旅對融華置地的債權及利息，總金額約為35.8億元。

1月4日，上海國資房企綠地控股公告稱，擬與明宇商旅就酒店管理業務開展戰略合作。根據戰略合作意向，公司控股子公司綠地數字科技有限公司擬將其所持有的上海綠地酒店管理有限公司52％股權轉讓給明宇商旅，股權轉讓對價為6.24億元。

1月5日，鐵獅門宣布向凱德投資的人民幣基金出售位於上海的尚浦中心專案，交易估值為76億元。

1月6日，據大陸全國產權行業資訊化綜合服務平台披露，上海長鸝企業發展掛牌長際地產7.5％股權及相應債權，底價4.17億元。

根據克而瑞的數據監測，12月重點房企披露交易金額的32筆收購併多集中在下半月，交易金額高達528億元。

也就是說，加上1月上旬幾單大型收購併，近1個月時間內大陸國內披露交易對價的涉房購併金額已經遠遠超過600億元，高於2022年1-11月份三支箭政策之前的收購併總額。