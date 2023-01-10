女子身陷火場千鈞一髮 勇警充當消防衝鋒肉身救人

「來，我身體給妳踩！」北市北投區一處民宅2樓上月發生火災，屋內不斷竄出濃煙，巡邏經過的陳姓、侯姓員警察覺後屋內有一名女子受困呼救，機靈搬來鋁梯且不惜將身體當作橋樑讓女子踩踏，最終順利協助脫困，事後該名女子也寫信向員警致上最深謝意，直呼侯員是最偉大的英雄。

北投分局關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德去年12月29日擔服12時至15時巡邏勤務，接獲通報轄內發生火警立即趕至現場，正當消防人員在該處正面設置水線救火時，警員陳翰德於後側防火巷發現一名女子於2樓陽台呼救。

當時警員侯辰儒立即使用防火巷內閒置鋁梯，架梯爬至鄰棟1樓鐵皮遮雨棚，因梯長受限仍有半人以上差距；透過影片可見，侯員一邊安撫女子情緒外，同時爬上樓梯，一邊對受困女子說，「來，我身體給你踩」、「來，你踩我的身體沒關係」、「整個坐在我的肩膀上面」、「對，慢慢來，扶好」，直到確認女子坐在肩膀上後，再一肩扛起爬下梯子，順利將民眾帶至1樓地面。

獲救民眾及其家屬非常感謝員警救命之恩，民眾也親贈手寫卡片，感謝員警的救命恩情，直呼員警已是自己心中最偉大的英雄；現場居民也大讚員警英勇表現，而消防人員對於員警不畏危險，積極協助救援工作亦表示肯定。

從火場順利獲救的女子事後寫信向北投分局的侯姓員警表達感謝之意。（翻攝畫面）

北投分局呼籲，使用除濕機應謹記防範口訣「五不一沒有」。用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不長插、插頭不潮溼汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章的產品不買不用，並至經濟部標準檢驗局網站查看是否為瑕疵召回機型，一旦確認應立即停用，以防止火災發生。