「來，我身體給妳踩！」北市北投區一處民宅2樓上月發生火災，屋內不斷竄出濃煙，巡邏經過的陳姓、侯姓員警察覺後屋內有一名女子受困呼救，機靈搬來鋁梯且不惜將身體當作橋樑讓女子踩踏，最終順利協助脫困，事後該名女子也寫信向員警致上最深謝意，直呼侯員是最偉大的英雄。
北投分局關渡派出所警員侯辰儒、陳翰德去年12月29日擔服12時至15時巡邏勤務，接獲通報轄內發生火警立即趕至現場，正當消防人員在該處正面設置水線救火時，警員陳翰德於後側防火巷發現一名女子於2樓陽台呼救。
當時警員侯辰儒立即使用防火巷內閒置鋁梯，架梯爬至鄰棟1樓鐵皮遮雨棚，因梯長受限仍有半人以上差距；透過影片可見，侯員一邊安撫女子情緒外，同時爬上樓梯，一邊對受困女子說，「來，我身體給你踩」、「來，你踩我的身體沒關係」、「整個坐在我的肩膀上面」、「對，慢慢來，扶好」，直到確認女子坐在肩膀上後，再一肩扛起爬下梯子，順利將民眾帶至1樓地面。
獲救民眾及其家屬非常感謝員警救命之恩，民眾也親贈手寫卡片，感謝員警的救命恩情，直呼員警已是自己心中最偉大的英雄；現場居民也大讚員警英勇表現，而消防人員對於員警不畏危險，積極協助救援工作亦表示肯定。
北投分局呼籲，使用除濕機應謹記防範口訣「五不一沒有」。用電不超過負載、電線不綑綁折損、電源插座不長插、插頭不潮溼汙損、周圍不放可燃物、沒有安全標章的產品不買不用，並至經濟部標準檢驗局網站查看是否為瑕疵召回機型，一旦確認應立即停用，以防止火災發生。
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