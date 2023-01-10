鹿橋文化出版「開創時代，政治巨人」套書共有100多本，原在中壢圖書館典藏，有民眾近期前往想借閱，得到的回應卻是書籍汰舊已全數銷毀讓他感到錯愕，因該出版社已倒閉，被銷毀的這套書可能是全台僅剩最完整的一套書，他也質疑，近期桃園市立總圖書館剛啟用，珍貴書籍若地方型圖書館空間無法容納，也可移至總館做典藏，認為桃市府沒做好舊書淘汰配套措施，讓珍貴書籍知識消失殆盡。

桃園市立圖書館長姚敦明回應，圖書館法明訂圖書館如因館藏毀損滅失、喪失保存價值或不堪使用者，每年在不超過館藏量百分之3範圍內得辦理報廢，也不可能轉售二手書商或民眾都是不被允許，經查該套書觀音分館及平鎮分館尚有典藏可供借閱，絕版書籍之後會更審慎處理。

陳姓民眾指出，中壢圖書館銷毀所有套書，說法是太過老舊不堪讀者翻閱，但他近期都有借閱，並非館方所說的不堪使用，圖書館的責任應是知識管理與蒐藏，將此問題致電桃園市立圖書館，得到的回應是圖書汰換流程有依照相關法規規定，他也詢問若地方圖書館沒有足夠收納書籍的空間，是否可將面臨絕版的珍貴書籍移至總圖典藏，對方也說沒辦法，痛批如此作法是不尊重知識，完全沒做到圖書館應有責任。

市議員謝美英接獲民眾陳情痛批離譜，她說，圖書館法雖有明訂圖書報廢、銷毁流程，但是特定的套書、絕版書，如果能在銷毀之前公告，讓有心收藏的民眾來得及搶救文資，也是圖書館保存藏書的方式之一。呼籲市政府重視絕版書保存，興建圖書館是為了保存藏書，不僅是為讓民眾拍美照打卡，大家應該共同努力為珍貴的紙本絕版書找個家。