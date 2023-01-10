《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照 。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照 。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照 。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照 。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》最新預告。（迪士尼提供）

漫威電影宇宙第五階段首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，最新預告中，征服者康威脅利誘蟻人、用自己的目的交換蟻人最想要的時間，未料兩人反目成仇，征服者康早就料到蟻人自有勝算，蟻人卻打算同歸於盡。

可以改變現實、操控時間的征服者康繼續拓展漫威多元宇宙空間，而全新預告片也更為全新階段的漫威宇宙拉開序幕，繼超強反派薩諾斯的章節在「終局之戰」正式落幕後，征服者康將以下階段最令人聞風喪膽的終極反派之姿展開全新篇章，另外，另一位漫威知名反派魔多客也初登場，新預告訊息量之大，絕對令漫威鐵粉全數沸騰。

美國電影網站Fandango率先列出《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的片長，將為《蟻人》獨立系列電影「最長」的一集，比前兩部多出八分鐘，「長達」兩小時五分，但對於漫威電影宇宙的鐵粉，這個片長根本是小菜一碟，並且對於「這麼短」反而鬆一口氣。

老牌笑匠比爾莫瑞也將在片中驚喜現身，導演派頓瑞德披露他是第一代黃蜂女的「舊識」，且為本集中的關鍵角色，即將解開黃蜂女荷普前所未知的家庭秘密，肯定令人大吃一驚。

瑞德也提及他非常興奮能成為把征服者康搬上大銀幕的人：「能讓蟻人與黃蜂女對上漫威史上最強反派之一實在太棒了！」並直呼他從小就很喜愛征服者康這個角色，能夠打造他在漫威電影宇宙裡的全新風貌，令他美夢成真！飾演征服者康的強納森梅傑斯被問到最想和哪位漫威超級英雄對打時，他選了神力強大的雷神索爾，展現十足強大的反派氣場！

相較以往《蟻人》系列作品，本集也將呈現蟻人較為「正經」的一面，尤其是面對已經長大成人的女兒凱西，更令他深感時光飛逝、必須更加把握與她相處時間的重要性，有感人親情作為情感核心，本集故事絕對更是令人感同身受。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將搶先全美於2月15日（三）農曆新年過後開春第一檔全台震撼大銀幕上映！