台東縣長饒慶鈴率團慰問國軍，致贈加菜金。（台東縣政府提供）

農曆春節將屆，感謝國軍保家衛國辛勞，以及防救災工作協助，台東縣長饒慶鈴今率領台東縣各界組成敬軍團，前往海巡署東部分署、陸軍東地區指揮部及台東縣後備指揮部等國軍部隊慰問，對於官兵戍守疆土、保家衛國的辛勞，表達敬意與感謝，並提前向國軍弟兄姊妹們祝賀新年。

饒慶鈴及市長陳銘風率團，在民政處副處長高忠雲及臺東軍人服務站、縣商會理事長馬雲飛等人一同展開敬軍慰問，饒慶鈴表示，近來國際情勢日趨嚴峻，國軍平時擔負保家衛國的重任，每逢災害發生時，民眾更加需要國軍官兵的協助，24小時全天候守護我們的安全，是國家穩定與安全最堅強的後盾，感謝官兵日以繼夜的無私奉獻，面對國內外的威脅與考驗，國軍是縣府最強而有力的支援。

海巡署東部分署少將陳學良、陸軍台東地區指揮部少將譚勇及台東縣後備指揮部吳政達上校，感謝台東縣政府及各界長期以來支持國軍，尤其駐軍官兵中有不少是臺東縣籍，軍民關係緊密，只要地方上需要國軍，國軍永遠都在。