前副總統呂秀蓮今接受媒體主人黃光芹專訪時，對於民進黨敗選檢討，外界批評不斷，呂秀蓮認為，論文案就是學術詐欺，都是共犯；她把論文事件當作歷史共業，在朝多少人犯多少毛病，應該做制度性革新，大掃除，建議副總統賴清德身兼黨主席後，要有一組人全面處理這件事。

她也向賴清德喊話，一個國家底蘊看人民教育水準，這是大規模「學術詐欺」不可原諒，賴副總統一定要做，不然國家腐爛到家。

此外，呂秀蓮還說，面對失敗態度很重要，他們真的不知道真正問題，醫師診斷不出病因，講假話，怕某人知道真相，以我經驗，全天下最有權力的人，往往是資訊最不足的人，據說總統府某些報紙禁止訂閱，到後來總統府些人不許看某些報紙，造成資訊差距。且民進黨內很愛講假話；但她不願意講是哪些報。

呂秀蓮強調，民進黨嘴巴喊民主，但讓下面的人不敢講真話，過去她和阿扁總統之間的風雨，也是很多人挑撥出來的，但只要阿扁問她問題，她都會據實以告，知無不言，言無不盡，所以阿扁後來才說，「副總統是他的防腐劑」。

她說，權力越大越容易腐化，不能只靠在野黨罵你，總統身邊也要有防腐劑，現在變成這樣，大概總統身邊缺乏防腐劑是原因之一。

對於主持人要她談談「呂秀蓮版敗選檢討」方案，呂秀蓮說，應儘速修政黨法，部會首長以上層級不能兼黨職，總統當主席，選舉一定動用行政資源，也不能專心政務，賴清德未來副總統兼黨主席，政黨法應該修改，美國絕對沒有總統兼黨主席。

談到台南正副議長等黑金事件，黑影幢幢，台南市更是賴清德本命區；呂秀說，台南發生這樣事情一點都不稀奇，她當年在桃園當縣市長時，正副議長都是幫派老大跟老二，沒想到台南，現在還是這樣。當年是把人綁架出國旅遊，去沒有台灣人的土耳其，投票時才放回來，。

她說，當年她接手那樣環境，是國民黨累積，但是台南長期執政三十年，所以政黨都半斤八兩，房子同一個住久就不會好好打掃，要換房客就會重新裝修，選民都知道大掃除，台灣只要不走回頭路專制獨裁，沒有一個政黨幻想永遠執政，民進黨幾乎就是認為會永遠執政，重蹈國民黨當年覆轍。

她認為，現在民進黨的人有權勢很多是從國民黨過來，但是不一定信奉的民進黨的價值，蔡總統擔任陸委會時被問到黨籍，蔡總統說了一句很誠實的話，威權時大家都選擇服從威權。所以現在要看民進黨當權者從政背景要多了解。

他說，現在加入民進黨的，就跟當年國民黨一樣，有工作、薪水很高，讓主席認識後，很容易被提名參選，但是有使命感？知道民進黨黨魂？這些賴清德還知道，賴是很敬佩當年民進黨是怎麼來的。民進黨是台灣的長孫，不是世代交替，而是世代接力，一棒接一棒。