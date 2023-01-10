乾杯集團（1269）受惠台灣事業展店及節慶效益挹注，2022年12月自結合併營收3.87億元，年增3.39％，改寫單月歷史次高，進而助功全年合併營收續揚達37.86億元，年增22.98％，為歷史新高。展望2023年，集團看好台灣市場為展店主力，並重啟歐美市場、積極籌備英國倫敦據點。

展望2023年，乾 杯集團看好台灣市場持續暢旺，展店佈局以台灣版圖為主力，海外事業重啟歐美市場，前進籌備英國倫敦。對於中國大陸事業，雖自12月底營收彈升、回到去年同期9成水準，有望帶來爆發性成長，但因疫情情勢瞬息萬變，集團仍審慎看待市場。

12月迎接年末聚餐旺季，乾杯配合展店效益挹注，兩岸呈現兩樣情。台灣市場復甦熱絡，旗下六大餐飲品牌推出各式主題套餐、延長加開營業時間，成功帶動2成來客搶佔年底節慶熱潮。外販事業同受市場熱絡順勢成長，在新春外帶年菜祭出早鳥活動促進預購、年節企業尾牙禮品需求提升下，零售事業繳出翻倍業績，共同拉抬台灣事業營收增長3成。

反觀中國大陸事業，12月「新10條」放寬防疫政策實施、鬆綁多項管制，民眾確診數屢創新高，乾杯來客不增反降，月減一成、重擊中國大陸事業營收年減四成。

為追求營收及獲利長期成長，乾杯集團2022年台灣事業加速展店、開設新品牌，店鋪數年增8家，搶進疫後市場。隨著下半年疫情陰霾遠離，餐飲市場谷底彈升，月營收連續5個月年增雙位數成長，在餐飲、外販、零售事業齊成長帶動下，台灣事業全年營收大跳升、成長近五成。中國大陸餐飲市場深陷嚴峻疫情干擾，營運效益難以展現，中國大陸事業以保守態勢度過暫時性的疫情衝擊，全年營收衰退超過一成，壓抑集團整體營收成長表現。

因應展店人才需求，乾杯集團祭出正職月薪上看54.5K、時薪上看270元招募人才，第1季招募400名社員。另對海外工作有興趣的社員，可透過內部徵選，搭配台英打工遊學簽證計畫，到倫敦據點籌備展店及營運工作，累積為期1～2年的海外工作經驗。