美式賣場好市多提供許多物美價廉的產品，不過民眾若想購買，得先辦理會員卡、繳納年費才能進入消費。一位人妻分享，老公辦理好市多會員卡後把附卡留給她，沒想到小姑得知此事後，竟打電話給她開罵，讓人妻傻眼的說，「記得辦卡費用是我們自己出的，沒花到小姑半毛錢呀！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，最近她突然接到小姑來電，指責「為何她的哥哥（我先生）付費辦了好市多的會員卡，但是附卡竟然是辦給太太，而不是給小姑用」。讓原PO傻眼的是，辦理好市多會員卡的費用完全是她和老公支付，沒有花到小姑的錢，為何小姑會不滿到打電話來罵她。

對此，許多網友紛紛回應，「小姑這是什麼邏輯？莫名其妙」、「我辦卡也是給我妹用沒給我小姑用a」、「跟小姑說，你哥辦附卡給我『干你X事』。那你哥不辦附卡給你『干我X事』」、「才多少錢？不能自己辦一張？」、「小姑找錯人吵了吧，更何況，哥哥有義務辦附卡給妹妹嗎？」

不過也有人緩頰說，「可能在想哥哥跟大嫂是住同一個家，要用大家互相拿都可以。姑姑不是住在一起，有張附卡買東西也方便點」、「可能單純認為採買你們夫妻會一起去，所以用不到2張卡吧，我家就是這樣，另一張給婆婆，讓他們自己採買」。

根據好市多規定，「每一位主卡會員皆可有一張免費家庭卡，家庭卡申請資格僅限配偶、父母（含配偶之父母）、親兄弟姊妹、 年滿18歲子女或居住同地址之家人。」一般個人的金星會員年費為1350元，公司行號負責人、非營利事業組織最高階主管、畜牧或農場負責人的商業會員年費則是1150元。