高雄捷運O10開發模擬圖，如今卻傳出流標。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄近年來極力推動大眾運輸建設，捷運黃線也於去年10月底動土，挹注經費之一的捷運3大開發案中，橘線O10（衛武營站）、O13（大東站）卻傳出招標無人投標，造成流標。高雄市捷運局表示，因整體不動產、金融環境、缺工缺料影響下，無人投標。後續捷運局將持續訪商聽取業界意見，調整開發策略及重新評估招商條件後，擇適當時機重新公開招標。

高捷黃線總經費1442.37億元，其中，中央負擔833.82億元，地方自籌608.55億元。高雄市長陳其邁曾表示，高雄捷運O4（就市議會站）、O10、O13等3大聯合開發案的財源，作為捷運黃線興建經費來源。

其中O4麗寶集團得標，投資金額約32.81億元，O10、O13分別預估投資180億、89億元，兩開發案皆於2022年上半年公告徵求投資人，展延至去年12月30日，開標結果無人投標，造成流標。

橘線O10站土地開發案位於高雄衛武營國家藝術中心的北側區域，毗鄰70公頃衛武營公園，土地使用分區為交通用及第五種商業區，基地內坐擁橘線O10站5號出口及未來黃線Y18站雙捷運，國道1號高速公路下高雄交流道即可抵達。

橘線O13站土地開發案位屬鳳山市區大東藝文生活圈與9.33公頃大東公園為鄰，步行範圍行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施生活機能成熟。

捷運局指出，因受到升息等金融環境影響，加上營建業整體缺工缺料情境之下，經訪查潛在投資人表示，兩案建築量體大，評估履約階段除資金、工料成本增加之虞，尚面臨能否如期完工風險，加以不動產市場交易去化能力趨緩，暫無法進行較大規模的投資。

如今卻發生2大開發案流標，捷運局表示，後續將聽取市場意見，因應近期市場趨勢務實檢討本案招商條件，包含考量當前市場成本風險訂定合理的地主最低分配比例與市府領取權利價值權利金比例，並檢討增加分期開發制度，以投資人緩解開發前期資金壓力，亦可增加階段性調節開發量體之彈性等。

捷運局表示，適時推出其他優質場站聯合開發標的，整體捷運路網建設持續推進，並配合整體財務調度，不影響捷運路網建設整體推動時程。持續推出捷運岡山路竹延伸線RK1、黃線Y10、Y15、橘線O9站等開發案件，加速推動捷運聯合開發。