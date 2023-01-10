大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，近日有網友拍到孫儷帶著孩子到迪士尼兒童樂園遊玩，意外被網友發現擁有神秘俱樂部會員資格，會費一年要花上百萬，讓不少人羨慕財力。

近日有網友在社群平台貼出一組照片，爆料在迪士尼樂園遇到孫儷與兒女，認出孫儷後網友詢問能否合照，被經紀人拒絕，但孫儷本人很親切，朝網友禮貌微笑後就離開了，孫儷當天穿著棕色的大衣，頭戴黑色毛線帽和口罩，不仔細看根本認不出來，網友還拍到孫儷兒子等等（本名：鄧涵之），11歲的等等坐在椅子上戴著口罩，已經能看出是一位小帥哥。

網友曬出在迪士尼遊樂園偶遇孫儷與兒女的照片。（圖／小紅書截圖）

此次孫儷帶著兒子等等和女兒小花，據網友表示沒有看到她老公鄧超，且透露孫儷陪著孩子玩了遊樂項目，有眼尖網友發現孫儷一家看遊行花車的地方是迪士尼預留區，知情人透露孫儷花了33萬人民幣購買迪士尼的VIP會員，才能享受這個特殊位置。

網友透露孫儷看花車的位置屬於高級會員區域，一年要花33萬人民幣（約148萬新台幣）維持資格。（圖／小紅書截圖）

據悉33號俱樂部是迪士尼的私人俱樂部，想要入會只能通過會員推薦或合作方邀請，且會員申請需要經過審核，有網友透露這個俱樂部需要一年繳33萬人民幣會費（約148萬新台幣），不但可以享有快速通行證，還包含10萬元的餐飲，並且可以在俱樂部的陽台看煙火，不用擠人群就能看到美景。